Экс-таможенник из Одессы приобрел 5 авто на 7 миллионов гривен во время войны: денег у него не было

НАПК выявило у одесского экс-таможенника необоснованные активы на сумму более 3,2 миллиона гривен. Во время первого года полномасштабной войны чиновник вместе с семьей приобрел 5 автомобилей.

Общая сумма всех приобретенных автомобилей составляет 7 миллионов гривен. Материалы дела уже переданы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

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Что известно об имуществе одесского таможенника

НАПК завершило полную проверку декларации одесского экс-таможенника и выявило признаки необоснованных активов на сумму более 3,2 миллиона гривен.

В ведомстве сообщили, что во время первого года полномасштабной войны чиновник вместе с женой и дочерью приобрели пять автомобилей общей стоимостью более 7 миллионов гривен.

В перечень приобретенных автомобилей входят:

MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 года выпуска;

MERCEDES-BENZ S 450, 2020 года выпуска;

AUDI A5, 2022 года выпуска;

AUDI A6, 2022 года выпуска;

AUDI A4, 2022 года выпуска.

Согласно результатам проверки НАПК, имеющиеся у семьи денежные сбережения и доходы не могли обеспечить возможность приобретения такого имущества из легальных источников.

Также установлено, что экс-чиновник таможни приобрел право собственности на легковой автомобиль MERCEDES-BENZ GLS 400 2021 года выпуска по цене, ниже минимальной рыночной,

– говорится в сообщении.

Материалы дела переданы в САП для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов экс-чиновника необоснованными и их взыскании в доход государства.