О таких жутких фактах рассказал бывший вице-президент страны Амрулла Салех. Он написал в твиттере, что тысячи детей и женщин уже бежали в горы, опасаясь боевиков.
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Талибы похищают детей и пожилых людей
В последние два дня талибы похищают детей и пожилых людей и используют их, как щиты для передвижения или при обыске домов,
– написал Салех.
Политик отметил, талибы не пропускают в долину Андараб топливо и продукты. Поэтому гуманитарная ситуация близка к катастрофе.
Талибы не контролируют только политику Панджшер
Отметим, что сейчас под контролем талибов находится весь Афганистан, кроме провинции Панджшер. Однако ополченцы во главе с Ахмадом Масудом, пишут СМИ, понимают, что им придется сдаться. Ведь впереди – зима, а силы с боевиками у них – совсем неравны.
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Между тем представители "Талибана" не намерены восстанавливать должность президента. Они планируют создать совет, в который войдут 12 боевиков. Таким образом они будут руководить "Исламским эмиратом Афганистан".
Что происходит в Афганистане?
25 августа боевики осуществили наступление на Кабул и объявили о контроле над страной. Президент Ашраф Гани сложил полномочия и бежал из страны. Иностранные государства массово эвакуируют своих граждан. Совершают попытки покинуть страну и сами афганцы.
Текст публикации Амруллы Салеха:
Талибы не позволяют продовольствию и топливу попасть в долину Андараб. Гуманитарная ситуация ужасная. Тысячи женщин и детей бежали в горы. В течение последних двух дней талибы похищают детей и пожилых людей и используют их, как щиты для перемещения или обыска дома.