Большая часть среди пленных – студенты стационара учебных заведений Донецка. К разговору присоединился писатель и журналист Денис Казанский.

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Пленные стали инициатором встречи

Пленные прочли книгу Асеева "Изоляция" и захотели встретиться с автором. Больше всего принудительно мобилизованных боевиков интересовали воспоминания писателя о его нахождении в донецкой тюрьме.

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Асеев рассказал, что в "Изоляции" находилась значительная часть представителей боевиков, в том числе "мешавший" офицерский состав.

"Это наша территория"

Писатель подчеркнул, что территория временно оккупированных Луганской и Донецкой областей обязательно должна быть украинской.

"Это наша территория и земля. Мы не можем отдавать землю только потому, что она оккупирована", – подчеркнул Асеев.

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