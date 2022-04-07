Більша частина серед полонених – студенти стаціонару навчальних закладів Донецька. До розмови долучився і письменник та журналіст Денис Казанський.
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Полонені стали ініціаторам зустрічі
Полонені прочитали книгу Асєєва "Ізоляція" і захотіли зустрітися із автором. Найбільше примусово мобілізованих бойовиків цікавили спогади письменника щодо його перебування у донецькій тюрмі.
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Асєєв розповів, що в "Ізоляції" перебувала значна частина представників бойовиків, зокрема офіцерський склад, які "заважали".
"Це наша територія"
Письменник наголосив, що територія тимчасово окупованих Луганської та Донецької областей обов'язково повинна бути українською.
"Це наша територія і земля. Ми не можемо віддавати землю тільки тому що наразі вона окупована", – наголосив Асєєв.
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