Экс-заместителя мэра Харькова подозревают в краже 5,4 миллиона гривен на фортификации

Прокуратура совместно с полицией разоблачила преступную организацию во главе с бывшим заместителем мэра Харькова. Ее участников подозревают в завладении 5,4 миллиона гривен выделенных на фортификации бюджетных средств.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на генерального прокурора Руслана Кравченко. Подозрение объявили 5 членам группы.

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Что известно о схеме

Преступную организацию создал и осуществлял руководство бывший заместитель городского головы города Харьков. Ему и 4 исполнителям, среди которых 2 руководителя предприятий и 2 физических лица-предпринимателя, специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона сообщила о подозрении.

Преступная деятельность группы нанесла государству ущерб на 5,4 миллиона гривен.

Организатор и директор одного из предприятий как основной подрядчик, привлекли к противоправной деятельности руководителя фирмы-прокладки и двух таких же ФОП, которые осуществили закупку имущества для обустройства фортификации по ценам, завышенным более чем на 30% от рыночных.

К слову, по данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь идет о Руденко Андрее Ивановиче, который занимал должность заместителя городского головы Харькова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в течение 2015 – 2024 годов.

Что инкриминируют подозреваемым

В рамках досудебного расследования будут исследовать и другие эпизоды деятельности организации. Уже проведен ряд обысков на территории Харькова и области, во время которых изъята компьютерная техника, бухгалтерские и финансовые документы.

Прокуратура инкриминирует подозреваемым участие в преступной организации с целью хищения бюджетных средств в особо крупных размерах в условиях военного положения. Все участники задержаны.

От себя добавлю – украденные из бюджета средства должны быть возвращены государству в полном объеме. И это касается не только этого случая. А всех желающих обогатиться на оборонке или армии, предостерегаю – будете отвечать со всей строгостью,

– отметил генпрокурор.

В отношении фигурантов в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Напомним, министра национального единства Алексея Чернышева подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды. Суд избрал меру пресечения в виде залога в 120 миллионов гривен.