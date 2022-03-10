Экс-заместительница Ермака Ковалив стала госпожой послом Украины в Канаде

Президент Владимир Зеленский назначил послов в важные для Украины государства. Дипведомство в Канаде возглавила бывшая заместитель руководителя Офиса Президента Андрея Ермака – Юлия Ковалив.

Зеленский уже подписал соответствующие указы. Документы опубликовал вечером 9 марта дипломат Андрей Сибига. Сейчас он также заместитель руководителя ОПУ.

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Юлия Ковалив – новый посол Украины в Канаде

Как отметил Сибига, президент назначил послов в важные государства для еще большей эффективности во внешней сфере. Все дипломаты получили высший ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол.

Ждем от руководителей миссий быстрый результат вскоре после назначения. И поздравляем – достойные теперь уже послы!

– подчеркнул представитель ОПУ.

Какие еще страны получили новых послов

Австралия – Василий Мирошниченко.

Египет – Николай Нагорный.

Указ Зеленского о назначении новых послов в Канаде, Австралии и Египте / Копии документов взяты из фейбука Андрея Сибиги

Краткая биография Юлии Ковалив

Родилась в Ивано-Франковске 9 января 1985 года. Сейчас ей 37 лет.

Училась в Киево-Могилянской академии на факультете экономических наук.

В 2007 – 2010 годах осуществляла координационное управление украинскими газораспределительными предприятиями. Позже координировала центр по внедрению экономических реформ.

Участвовала в разработке новых принципов рынка электрической энергии и выступала за его либерализацию.

В декабре 2014 года Петр Порошенко назначил ее исполняющим обязанности главы Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

(НКРЭКУ). Еще через 1 год Ковалив стала первой заместительницей экс-министра Абромавичюса в Минэкономразвития.

В феврале 2016 года после скандала с вмешательством главы фракции БПП Кононенко в работу министерства, Ковалив вместе с Абромавичюсом подали в отставку.

С 2016 года по 2017 год Ковалив находился в составе наблюдательного совета "Нафтогаза". Впоследствии возглавила Офис Национального инвестиционного совета при президенте Украины.

Впоследствии возглавила Офис Национального инвестиционного совета при президенте Украины. С 20 сентября 2019 года по 22 декабря 2020 года была заместителем руководителя Офиса Президента Украины. Уволилась по собственному желанию. Какие-то претензии в сторону ОПУ не выдвигала. Зеленский и его Офис также довольны работой Ковалив.

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Полный текст публикации Андрея Сибиги:

Дипломатическая передовая обязана держать свой фронт. Президент только что назначил послов во важные государства для еще большей эффективности во внешней сфере: Канада, Австралия, Египет. Ждем от руководителей миссий быстрый результат вскоре после назначения. И поздравляем – достойные теперь уже послы!