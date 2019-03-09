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      Экс-адвокат президента США подал в суд на компанию Трампа

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      Экс-адвокат Трампа подал в суд на компанию президента США
      Экс-адвокат Трампа подал в суд на компанию президента США / Getty Images

      Бывший адвокат Дональда Трампа – Майкл Коэн подал в суд на основную компанию президента США Trump Organization за то, что она нарушила условия контракта.

      Это произошло после начала его сотрудничества с федеральным расследованием, сообщает CNN.

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      Как рассказал Коэн, компания должна была оплатить счета на сумму 1,9 миллиона долларов за услуги его адвокатов, а также еще 1,9 миллиона долларов компенсации за уголовный приговор суда.

      Согласно материалам иска, еще в июле 2017 года компания Трампа согласилась возмещать счета адвокатов, которые представляли Коэна во время федеральных расследований. Однако компания выплатила им лишь 1,7 миллиона долларов, а в июне 2018 года выплаты прекратились.

      Майкл Коен
      Майкл Коэн

      К тому же Коэн заявил, что согласно договору, компания Трампа должна выплатить ему еще 1,9 миллиона долларов компенсации. Поскольку суд присудил ему штраф в ноябре 2018 года, когда Коэн признал себя виновным в том, что сознательно дал Конгрессу ложные показания о планах строительства небоскреба Trump Tower в Москве. После сделки со следствием федеральный суд Нью-Йорка отпустил его под залог в 500 тысяч долларов.

      Также Коэн признался в банковском мошенничестве, уклонении от налогов и нарушениях, связанных с финансированием предвыборной кампании президента.

      Как реагирует на этот скандал Трамп?
      Дональд Трамп отметил, что в словах Коэна много лжи и возмутился тем, что демократы запланировали слушания именно на то время, когда во Вьетнаме проходил его саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

      "Он врет, чтобы уменьшить себе срок заключения", – написал Трамп в своем Twitter и добавил, что Коэн "делал плохие вещи" безотносительно к нему. Также он обвинил экс-адвоката в мошенничестве.

      8 марта Трамп написал, что "адвокат Коэна противоречит показаниям его экс-советника о том, что никогда не искал президентского помилования".

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      Теги: Новости США Новости политики Дональд Трамп Судьи
      Источник: 24 канал
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