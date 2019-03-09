Екс-адвокат президента США подав до суду на компанію Трампа

Колишній адвокат Дональда Трампа – Майкл Коен – подав до суду на основну компанію президента США Trump Organization через те, що вона порушила умови контракту.

Це сталося після початку його співпраці з федеральним розслідуванням, повідомляє CNN.

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Як розповів Коен, компанія мала сплатити рахунки на суму 1,9 мільйона доліарів за послуги його адвокатів, а також ще 1,9 мільйона доларів компенсації через кримінальний вирок суду.

Згідно з матеріалами позову, ще у липні 2017 року компанія Трампа погодилася відшкодовувати рахунки адвокатів, які представляли Коена під час федеральних розслідувань. Проте компанія виплатила їм лише 1,7 мільйона доларів, а у червні 2018 року виплати припинилися.



Майкл Коен

До того ж, Коен заявив, що згідно з договором, компанія Трампа повинна виплатити йому ще 1,9 мільйона доларів компенсації. Оскільки суд присудив йому такий штраф у листопаді 2018 року, коли Коен визнав себе винним у тому, що свідомо дав Конгресу неправдиві свідчення про плани будівництва хмарочоса Trump Tower у Москві. Після угоди зі слідством федеральний суд Нью-Йорка відпустив Коена під заставу у 500 тисяч доларів.

Також Коен зізнався у банківському шахрайстві, ухилянні від податків та порушеннях, пов’язаних із фінансуванням передвиборчої кампанії президента.

Як реагує на цей скандал Трамп? Дональд Трамп зазначив, що в словах Коена багато брехні та обурився тим, що демократи запланували слухання саме на той час, коли у В’єтнамі проходив його саміт з лідером КНДР Кім Чен Ином.



"Він бреше, щоб зменшити собі термін ув'язнення", – написав Трамп в своєму Twitter та додав, що Коен "робив погані речі" безвідносно до нього. Також він звинуватив екс-адвоката у шахрайстві.



8 березня Трамп написав, що "адвокат Коена суперечить показанням його екс-радника про те, що ніколи не шукав президентського помилування".