Экс-адвокат Трампа отменил выступление в Конгрессе из-за угрозы

Бывший адвокат главы Белого дома Майкл Коэн отложил свои показания в Конгрессе из-за "беспокойства по поводу безопасности его семьи".

Об этом сообщает Bloomberg.

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Выступление Коэна перед Комитетом по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США было запланировано на 7 февраля. Агентство отмечает, что к такому решению Коэна поощряли члены его семьи.

Его семья попросила его о переносе слушаний после призывов Трампа и его адвоката Роберта Джулиани начать расследование против тестя Майкла Коэна,

- заявил советник Коэна Ланни Дэвис.

"Президент терроризирует того, кто хотел сказать правду перед Конгрессом. Коэн должен поставить свою семью и их безопасность на первое место", – добавил он.

Трамп, которого спросили, угрожал ли он Коэну, заявил журналистам в Белом доме: "Я бы сказал, что ему грозит правда".

Напомним, недавно экс-адвокат президента США Майкл Коэн подтвердил, что заказывал фальсификации онлайн-опросов для Дональда Трампа в 2014-2015 годах. Ранее ФБР заподозрило Трампа в работе на Россию. Подозрение это настолько серьезное, что уже два года идет официальное расследование. И, пожалуй, данных на главу Белого дома так много, что недавно судья продлил следствие еще на полгода.

О каком вмешательстве России в выборы идет речь?

Основанием для так называемого "российского расследования" стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон – кандидата на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года. Разведка США выяснила, что взлом совершили 2 группировки российских хакеров - Cozy Bear и Fancy Bear.



Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на Дональда Тампа, которое собрал экс-офицер британской разведки Кристофер Стил в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками.