09:26
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина
      Вєсті Кремля
      23:35, 23 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, 23 января
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Экс-адвокат Трампа отменил выступление в Конгрессе из-за угрозы

      40 Читати новину українською
      Майкл Коэн
      Майкл Коэн / Фото из открытых источников

      Бывший адвокат главы Белого дома Майкл Коэн отложил свои показания в Конгрессе из-за "беспокойства по поводу безопасности его семьи".

      Об этом сообщает Bloomberg.

      Читайте также: В Кремле рассказали, были ли переговоры по строительству "Башни Трампа"

      Выступление Коэна перед Комитетом по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США было запланировано на 7 февраля. Агентство отмечает, что к такому решению Коэна поощряли члены его семьи.

      Его семья попросила его о переносе слушаний после призывов Трампа и его адвоката Роберта Джулиани начать расследование против тестя Майкла Коэна,
      - заявил советник Коэна Ланни Дэвис.

      "Президент терроризирует того, кто хотел сказать правду перед Конгрессом. Коэн должен поставить свою семью и их безопасность на первое место", – добавил он.

      Трамп, которого спросили, угрожал ли он Коэну, заявил журналистам в Белом доме: "Я бы сказал, что ему грозит правда".

      Напомним, недавно экс-адвокат президента США Майкл Коэн подтвердил, что заказывал фальсификации онлайн-опросов для Дональда Трампа в 2014-2015 годах. Ранее ФБР заподозрило Трампа в работе на Россию. Подозрение это настолько серьезное, что уже два года идет официальное расследование. И, пожалуй, данных на главу Белого дома так много, что недавно судья продлил следствие еще на полгода.

      О каком вмешательстве России в выборы идет речь?
      Основанием для так называемого "российского расследования" стала кибератака на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем сотрудников штаба Хиллари Клинтон – кандидата на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года. Разведка США выяснила, что взлом совершили 2 группировки российских хакеров - Cozy Bear и Fancy Bear.

      Поводом для расширения "российского расследования" стало досье на Дональда Тампа, которое собрал экс-офицер британской разведки Кристофер Стил в течение 2015-2016 годов, и разоблачения многочисленных контактов членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками.

      Теги: Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      сегодня , 09:00 Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      2056
      Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      сегодня , 08:40 Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      Артем Овдієнко 1860
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      23 января , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4575
      Приговор для Януковича: жизненный путь "легитимного"
      сегодня , 07:02 Приговор для Януковича: жизненный путь "легитимного"
      Ірина Лаб'як 540
      Возвращение Насти-Рыбки: как белорусская проститутка поставила на уши Кремль и Белый дом
      сегодня , 01:00 Возвращение Насти-Рыбки: как белорусская проститутка поставила на уши Кремль и Белый дом
      Іван Яковина 966
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      "Заговор иностранных государств": Эрдоган призывает турков менять евро и доллары на лиры
       27 мая 2018 , 18:04
      США могут отменить лотерею "Green Card"
       21 июля 2011 , 17:01
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук