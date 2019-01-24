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      Екс-адвокат Трампа відмінив виступ у Конгресі через погрози

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      Майкл Коен
      Майкл Коен / Фото з відкритих джерел

      Колишній адвокат очільника Білого дому Майкл Коен відклав свої свідчення в Конгресі через "занепокоєння щодо безпеки його сім'ї".

      Про це повідомляє Bloomberg.

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      Виступив Коена перед Комітетом з нагляду та урядової реформи Палати представників Конгресу США  був запланований на 7 лютого. Агентство зазначає, що до такого рішення Коена заохочували члени його сім’ї.

      Його сім'я попросила його про перенесення слухань після закликів Трампа і його адвоката Роберта Джуліані почати розслідування проти тестя Майкла Коена,
      – заявив радник Коена Ланні Девіс.

      "Президент тероризує того, хто хотів сказати правду перед Конгресом. Коен повинен поставити свою сім'ю і їхню безпеку на перше місце", – додав він.

      Трамп, якого запитали, чи він погрожував Коену, заявив журналістам у Білому домі: "Я б сказав, що йому загрожує правда".

      Нагадаємо, нещодавно екс-адвокат президента США Майкл Коен підтвердив, що замовляв фальсифікацію онлайн-опитувань для Дональда Трампа у 2014-2015 роках. Раніше ФБР запідозрило Трампа в роботі на Росію. Підозра ця настільки серйозна, що вже два роки йде офіційне розслідування. І, мабуть, даних на голови Білого дому так багато, що недавно суддя продовжив слідство ще на півроку

      Про яке втручання Росії у вибори йдеться?Підставою для так званого "російського розслідування" стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон – кандидатки на пост президента США від Демократичної партії на виборах 2016 року. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили 2 угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear.
      Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на Дональда Тампа, яке зібрав екс-офіцер британської розвідки Крістофер Стіл протягом 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Трампа із російськими чиновниками.

      Теги: Дональд Трамп Новини США
      Джерело: 24 Канал
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