Экс-депутату от БПП, который пьяным избил человека, объявили о подозрении

В Херсонской области 22 сентября пьяный экс-депутат Евгений Рищук, который возможно причастен к убийству Кати Гандзюк, избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова. Прокуратура объявила Рищуку подозрение в совершении хулиганства.

Правоохранители установили, что экс-депутат Рищук действительно был пьяным и в общественном месте ударил Романа Чухалова два раза руками в лицо.

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В прокуратуре добавили, что Рищук грубо нарушил общественный порядок, "поскольку в ночное время громко выкрикивал нецензурные фразы".

Потом этот депутат "нанес удары нескольким журналистам, которые пытались зафиксировать факты неправомерного поведения, и отобрал у них телефоны", а также угрожал физической расправой.

Евгения Рищука подозревают в хулиганстве, которое сопровождалось особой дерзостью. Экс-депутату грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Заметим, что сам Рищук уже прокомментировал инцидент. Он считает себя потерпевшим, а также обратился в полицию с заявлением о нападении на себя, ситуацию в целом называет провокацией.

Что известно о драке между Рищуком и депутатами?

В Херсонской области 22 сентября пьяный экс-депутат Евгений Рищук, который возможно причастен к убийству Кати Гандзюк, избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова. Кроме того, изрядно досталось депутату Днепровского райсовета Херсона Александру Власову, который приехал на место драки.



Рищук также угрожал убить друга Кати Гандзюк. Драка произошла на праздновании Дня села Правые Саги, что в пригороде Херсона. Правоохранители открыли уголовное производство за умышленное легкое телесное повреждение.



Сам Рищук утверждает, что на самом деле это он пострадал, а не другие депутаты.

Смотрите видео 24 канала о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк: