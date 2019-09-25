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      Депутату Рищуку, який п'яним побив людину, оголосили про підозру

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      Ексдепутат від БПП Євгеній Рищук
      Ексдепутат від БПП Євгеній Рищук / oleshki.ks.ua

      У Херсонській області 22 вересня п'яний депутат Херсонської обласної ради Євгеній Рищук, який можливо причетний до вбивства Каті Гандзюк, побив депутата Олешківської райради Романа Чухалова. Прокуратура оголосила Рищуку підозру в скоєнні хуліганства.

      Правоохоронці встановили, що депутат Рищук і справді був п'яним та у громадському місці вдарив Романа Чухалова два рази руками в обличчя.

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      У прокуратурі додали, що Рищук грубо порушив громадський порядок, "оскільки в нічний час голосно викрикував нецензурні фрази".

      Потім цей депутат "завдав ударів декільком журналістам, які намагалися зафіксувати факти неправомірної поведінки, й відібрав у них телефони", а також погрожував фізичною розправою.

      Євгенія Рищука підозрюють у хуліганстві, що супроводжувалося особливою зухвалістю. Ексдепутату загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

      Зауважимо, що сам Рищук вже прокоментував інцидент. Він вважає себе потерпілим, а також звернувся до правоохоронців із заявою про напад на себе, ситуацію загалом називає провокацією.

      Що відомо про бійку між Рищуком та депутатами? У Херсонській області 22 вересня п'яний депутат Євгеній Рищук, який можливо причетний до вбивства Каті Гандзюк, побив депутата Олешківської райради Романа Чухалова. Окрім того, добряче дісталося депутату Дніпровської райради Херсона Олександру Власову, який приїхав на місце бійки.

      Рищук також погрожував вбити друга Каті Гандзюк. Бійка сталася на святкуванні Дня села Праві Саги, що у передмісті Херсона. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за умисне легке тілесне ушкодження.

      Сам Рищук стверджує, що насправді це він потерпів, а не ініші депутати.

      Дивіться відео 24 каналу про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк:

       

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      Теги: Новини України Новини політики Поліція Скандал Блок Петра Порошенка Кримінальні новини Новини Херсона Справа Катерини Гандзюк
      Джерело: 24 канал
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