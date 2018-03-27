Экс-комиссар ЕС раскритиковал США и Евросоюз за выдворение российских дипломатов

Бывший вице-президент Еврокомиссии Гюнтер Ферхойген вступился за РФ после того, как США, Германия, Франция и ряд других стран-членов ЕС объявили о высылке российских дипломатов в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.

По его мнению, санкции против Кремля должны основываться на фактах, а не на предположениях, информирует Spiegel.

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"То, что Путин и россияне в любом случае отвечают за все, является отравлением мышления, которое должно остановиться", – заявил Ферхойген.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.



14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.

Кто такой Гюнтер Ферхойген? Немецкий политический деятель, который в 1999-2004 годах был Еврокомиссаром по вопросам расширения, а в 2004-2010 годах Еврокомиссаром по вопросам предпринимательства и промышленности.