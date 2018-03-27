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Екс-комісар ЄС розкритикував США та Євросоюз за видворення російських дипломатів

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Ґюнтер Ферхойґен розкритикував дії США та ЄС проти Росії
Ґюнтер Ферхойґен розкритикував дії США та ЄС проти Росії / E15

Колишній віце-президент Єврокомісії Ґюнтер Ферхойґен заступився за РФ після того, як США, Німеччина, Франція та низка інших країн-членів ЄС оголосили про вислання російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки у Британії.

На думку його думку, санкції проти Кремля повинні ґрунтуватися на фактах, а не на припущеннях, інформує Spiegel.

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"Те, що Путін і росіяни в будь-якому випадку відповідають за все, є отруєнням мислення, яке має зупинитися", заявив Ферхойґен.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.

14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.

Хто такий Ґюнтер Ферхойґен? Німецькийполітичний діяч, який у 1999-2004 роках був Єврокомісаром із питань розширення, а у 2004-2010 роках Єврокомісаром із питань підприємництва і промисловості.

Теги: Новини політики Новини США Отруєння Сергія Скрипаля Видворення російських дипломатів Новини Росії Єврокомісія Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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