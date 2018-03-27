Екс-комісар ЄС розкритикував США та Євросоюз за видворення російських дипломатів

Колишній віце-президент Єврокомісії Ґюнтер Ферхойґен заступився за РФ після того, як США, Німеччина, Франція та низка інших країн-членів ЄС оголосили про вислання російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки у Британії.

На думку його думку, санкції проти Кремля повинні ґрунтуватися на фактах, а не на припущеннях, інформує Spiegel.

Читайте також: Хто видворив російських дипломатів з країни: повний перелік

"Те, що Путін і росіяни в будь-якому випадку відповідають за все, є отруєнням мислення, яке має зупинитися", – заявив Ферхойґен.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері разом із донькою був отруєний колишній російський розвідник Сергій Скрипаль. Слідство встановило, що його отруїли сильнодіючою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Британська розвідка вважає, що до отруєння причетна Росія.



14 березня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Тереза Мей оголосила про видворення 23 російських дипломатів. 26 березня Президент України Петро Порошенко оголосив, що Україна висилає 13 російських дипломатів. Про рішення вислати дипломатів РФ оголосили ще низка країн ЄС та США.

Хто такий Ґюнтер Ферхойґен? Німецькийполітичний діяч, який у 1999-2004 роках був Єврокомісаром із питань розширення, а у 2004-2010 роках Єврокомісаром із питань підприємництва і промисловості.