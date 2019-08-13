Экс-лидера Кыргызстана Атамбаева обвиняют в подготовке переворота и убийстве полицейского

Генеральная прокуратура Кыргызстана выдвинула обвинения против бывшего президента Алмазбека Атамбаева. По версии следствия, экс-президент в своей резиденции лично стрелял в полицейского, погибшего от ранения.

Атамбаеву предъявлены обвинения в организации беспорядков, незаконном обороте оружия, препятствовании следствию, захвате заложников, убийстве и покушении на убийство, заявил генпрокурор Кыргызстана Откурбек Джамшитов. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Кроме того, председатель Госкомитета по национальной безопасности Орозбек Опумбаев заявил, что Алмазбек Атамбаев готовил в Кыргызстане государственный переворот.

По его словам, экс-президент специально во время операции по его задержанию использовал для защиты женщин и детей, чтобы использовать информацию о ранении мирных граждан как фактор для свержения власти.

К тому же, боец ​​спецподразделения был застрелен из оружия, находившегося в доме Атамбаева. В его доме впоследствии было обнаружено большое количество различного оружия, в частности, снайперскую винтовку. Атамбаев признался, что во время задержания он шесть раз стрелял в моих ребят,

– заявил Опумбаев.

Что известно о столкновениях из-за задержания Атамбаева?

7 августа в Кыргызстане силовики пытались задержать экс-президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в поселке Кой-Таш. Несколько сторонников политика сопротивлялись. В вооруженном конфликте пострадали десятки людей, один полицейский погиб.



В тот день Атамбаева отбили у спецназовцев. Провалился и второй штурм силовиками резиденции экс-президента. Третий штурм поместья экс-президента Кыргызстана завершился для силовиков успешно и Атамбаева задержали.