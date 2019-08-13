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      Екс-лідера Киргизстану Атамбаєва звинувачують у підготовці перевороту і вбивстві поліцейського

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      Прокуратура Киргизстану: екс-президент Атамбаєв особисто вбив поліцейського
      Прокуратура Киргизстану: екс-президент Атамбаєв особисто вбив поліцейського / vb.kg

      Генеральна прокуратура Киргизстану висунула звинувачення проти колишнього президента Алмазбека Атамбаєва. За версією слідства, екс-президент у своїй резиденції особисто стріляв у поліцейського, який загинув від поранення.

      Атамбаєву висунуті звинувачення в організації заворушень, незаконному обігу зброї, перешкоджанні слідству, захопленні заручників, вбивстві і замаху на вбивство, заявив генпрокурор Киргизстану Откурбек Джамшитов. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

      Це варто побачити: Хаос і плями крові: як виглядає будинок екс-президента Киргизстану Атамбаєва після його арешту

      Крім того, голова Держкомітету з національної безпеки Орозбек Опумбаєв заявив, що Алмазбек Атамбаєв готував у Киргизстані державний переворот.

      За його словами, екс-президент спеціально під час операції з його затримання використовував для захисту жінок і дітей, щоб використовувати інформацію про поранення мирних громадян як фактор для повалення влади.

      До того ж, боєць спецпідрозділу був застрелений зі зброї, яка перебувала в будинку Атамбаєва. У його будинку згодом було виявлено велику кількість різної зброї, зокрема, снайперську гвинтівка. Атамбаєв зізнався, що під час затримання він шість разів стріляв у моїх хлопців,
      – заявив Опумбаєв.

      Що відомо про сутички через затримання Атамбаєва?7 серпня в Киргизстані силовики намагалися затримати екс-президента Алмазбека Атамбаєва в його резиденції у селищі Кой-Таш. Кількасот прихильників політика чинили опір. У збройному конфлікті постраждали десятки людей, один правоохоронець загинув.

      Того дня Атамбаєва відбили у спецпризначенців. Провалився і другий штурм силовиками резиденції екс-президента. Третій штурм маєтку екс-президента Киргизстану завершився для силовиків успішно і Атамбаєва затримали.

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      Теги: Новини політики Штурм резиденції Атамбаєва Киргизстан Жертви
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