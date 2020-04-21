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      Экс-министр финансов Уманский станет советником Ермака, – СМИ

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      Игорь Уманский станет советником Ермака / Пресс-служба Кабмина

      Бывшего министра финансов Украины Игоря Уманского назначат специальным советником главы Офиса Президента Андрея Ермака.

      Анонимный собеседник "Украинской правды" сообщил, что указ о назначении Владимир Зеленский подпишет 22 апреля.

      Кстати Экс-министр финансов Уманский инициировал отставки глав таможни и налоговой, – СМИ

      По словам собеседника, Уманский выявил наличие масштабной коррупции в налоговой и на таможне. В свою очередь Андрей Ермак "крайне заинтересован" в том, чтобы разобраться в объемах коррупции в ключевых ведомствах, которые наполняют государственный бюджет.

      Это важно по двум причинам:

      • чтобы "прикрыть эти схемы" и направить деньги в бюджет;
      • чтобы "прекратить классические политические спекуляции" и, если схемы есть, помочь Кабмину их побороть максимально быстро.

      Источники утверждают, что под Игоря Уманского будет создана специальная аналитическая группа, которая профессионально оценит объемы коррупционных потоков и поможет создать межведомственную комиссию и проект реформы, которая обеспечит реальные результаты.

      Сам Игорь Уманский подтвердил эту информацию изданию LB.ua.

      Мне действительно сделали такое предложение,
      – сказал он.

      Уманский ожидает, что "в ближайшее время при главе ОПУ будет создана координационная группа силовиков и аналитиков, которые серьезно займутся общественными финансами".

      Что известно про Игоря Уманского?Игорь Уманский был министром финансов не полных 27 дней. Он вместе с правительством Дениса Шмыгаля был назначен 4 марта 2020 года, а уже 30 марта его отправили в отставку.

      Это не первый его опыт работы в Минфине. Во втором правительстве Юлии Тимошенко он в 2009-2010 годах исполнял обязанности министра, а в 2014-2015 годах был первым заместителем министров финансов Александра Шлапака и Натальи Яресько.

      Все, что известно про Игоря Уманского – читайте здесь.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Реформы Коррупция Андрей Ермак Офіс Президента Кабинет Министров Украины Игорь Уманский Новости Украины Новости политики
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