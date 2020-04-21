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      Ексміністр фінансів Уманський стане радником Єрмака, – ЗМІ

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      Ігор Уманський стане радником Єрмака / Пресслужба Кабміну

      Колишнього міністра фінансів України Ігоря Уманського призначать спеціальним радником глави Офісу Президента Андрія Єрмака.

      Анонімний співрозмовник "Української правди" повідомив, що указ про призначення Володимир Зеленський підпише 22 квітня.

      До речі Ексміністр фінансів Уманський ініціював відставки голів митниці і податкової, – ЗМІ

      За словами співрозмовника, Уманський виявив наявність масштабної корупції в податковій і на митниці. У свою чергу Андрій Єрмак "вкрай зацікавлений" у тому, щоб розібратися в обсягах корупції в ключових відомствах, які наповнюють державний бюджет.

      Це важливо з двох причин:

      • щоб "прикрити ці схеми" і направити гроші в бюджет;
      • щоб "припинити класичні політичні спекуляції" і, якщо схеми є, допомогти Кабміну їх побороти максимально швидко.

      Джерела стверджують, що під Ігоря Уманського буде створена спеціальна аналітична група, яка професійно оцінить обсяги корупційних потоків і допоможе створити міжвідомчу комісію і проєкт реформи, яка забезпечить реальні результати.

      Сам Ігор Уманський підтвердив цю інформацію виданню LB.ua.

      Мені дійсно зробили таку пропозицію,
      – сказав він.

      Уманський очікує, що "найближчим часом при главі ОПУ буде створена координаційна група силовиків і аналітиків, які серйозно займуться публічними фінансами".

      Що відомо про Ігоря Уманського?Ігор Уманський був міністром фінансів не цілих 27 днів. Він разом з урядом Дениса Шмигаля був призначений 4 березня 2020 року, а вже 30 березня його відправили у відставку.

      Це не перший його досвід роботи у Мінфіні. У другому уряді Юлії Тимошенко він у 2009-2010 роках виконував обов'язки міністра, а у 2014-2015 роках був першим заступником міністрів фінансів Олександра Шлапака і Наталії Яресько.

      Все, що відомо про Ігоря Уманського — читайте тут.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Реформи Корупція Андрій Єрмак Офіс Президента Кабінет Міністрів України Ігор Уманський
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