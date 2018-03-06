Экс-посол США оценил действия боевиков на Донбассе

Абсолютное прекращение огня, которое объявили на Донбассе 5 марта, действовало до часа времени.

Об этом отметил экс-посол США в Украине Стивен Пайфер в Twitter.

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"По сообщению украинский военных "абсолютное прекращение огня" так называемыми Донецкой и Луганской "народными республиками" было нарушено через час после начала, потому что управляемые Россией силы обстреляли украинские позиции", – заверил Пайфер.

#Ukraine military reports that "absolute ceasefire" agreed to by so-called Donetsk & Luhansk "people's republics" breaks down 1 hour after it was supposed to begin as #Russian proxy forces fire on Ukrainian positions. — Steven Pifer (@steven_pifer) 5 березня 2018 р.

Соблюдение перемирия ОРДЛО он оценил скептически.

"Так называемые Донецкая и Луганская "народные республики" объявили "абсолютное прекращение огня" с 5 марта на востоке Украины. На основе прошлого соблюдения прекращения огня, шампанское открывать еще рано", – убежден экс-посол США в Украине.

So-called Donetsk & Luhansk "people's republics" declared "absolute ceasefire" to begin March 5 in eastern #Ukraine. Based on their past ceasefire performance, don't break out champagne bottles just yet. — Steven Pifer (@steven_pifer) 4 березня 2018 р.

Напомним, в течение понедельника, 5 марта, боевики трижды нарушили перемирие в зоне проведения Антитеррористической операции.