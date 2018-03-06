Экс-посол США оценил действия боевиков на Донбассе
Абсолютное прекращение огня, которое объявили на Донбассе 5 марта, действовало до часа времени.
Об этом отметил экс-посол США в Украине Стивен Пайфер в Twitter.
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"По сообщению украинский военных "абсолютное прекращение огня" так называемыми Донецкой и Луганской "народными республиками" было нарушено через час после начала, потому что управляемые Россией силы обстреляли украинские позиции", – заверил Пайфер.
Соблюдение перемирия ОРДЛО он оценил скептически.
"Так называемые Донецкая и Луганская "народные республики" объявили "абсолютное прекращение огня" с 5 марта на востоке Украины. На основе прошлого соблюдения прекращения огня, шампанское открывать еще рано", – убежден экс-посол США в Украине.
Напомним, в течение понедельника, 5 марта, боевики трижды нарушили перемирие в зоне проведения Антитеррористической операции.