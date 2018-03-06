Екс-посол США оцінив дії бойовиків на Донбасі

Абсолютне припинення вогню, яке оголосили на Донбасі 5 березня, діяло до години часу.

Про це зазначив екс-посол США в Україні Стівен Пайфер у Twitter.

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"За повідомленням український військових "абсолютне припинення вогню" так званими Донецькою та Луганською "народними республіками" було порушено через години після початку, бо керовані Росією сили обстріляли українські позиції", – запевнив Пайфер.

#Ukraine military reports that "absolute ceasefire" agreed to by so-called Donetsk & Luhansk "people's republics" breaks down 1 hour after it was supposed to begin as #Russian proxy forces fire on Ukrainian positions. — Steven Pifer (@steven_pifer) 5 березня 2018 р.

Дотримання перемир'я ОРДЛО він оцінив скептично.



"Так звані Донецька та Луганська "народні республіки" оголосили "абсолютне припинення вогню" з 5 березня на сході України. На основі минулого дотримання припинення вогню, шампанське відкривати ще рано", – переконаний екс-посол США в Україні.

So-called Donetsk & Luhansk "people's republics" declared "absolute ceasefire" to begin March 5 in eastern #Ukraine. Based on their past ceasefire performance, don't break out champagne bottles just yet. — Steven Pifer (@steven_pifer) 4 березня 2018 р.

Нагадаємо, впродовж понеділка, 5 березня, бойовики тричі порушили перемир'я у зоні проведення Антитерористичної операції.