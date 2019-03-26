Экс-премьер Эстонии устроился гидом в Антарктике

Бывший премьер-министр Эстонии Андрес Таранд, получивший образование климатолога, подрабатывает туристическим гидом в Антарктике.

Ранее Таранд неоднократно наведывался в Антарктику для проведения научных исследований. Иногда даже оставался там на целый год. А недавно начал ездить туда как глава экскурсионных групп, рассказал он в эфире телеканала ETV+.

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Туристов у него пока немного – до 15 человек в группе. Поэтому бывший политик радостно рассказывает, что добраться до Антарктики не сложно. Для него это как обычный полет самолетом на длинную дистанцию.

С Таллинна во Франкфурт, далее перелет в Буэнос-Айрес, а оттуда в небольшой городок Ушуайя, который живет за счет туризма. Далее с Ушуайя в Антарктиду отправляются суда,

– отметил Таранд.

По его словам, за год Антарктику посещают около 40 тысяч туристов.

Также новоиспеченный гид говорит, что в марте там не так уж и холодно, как представляют люди. Сейчас там температура лишь немного ниже нашей – от -2 градусов до аж +3 градусов.

Андрес Таранд был премьер-министром Эстонии с ноября 1994 по апрель 1995 года.