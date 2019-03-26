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      Экс-премьер Эстонии устроился гидом в Антарктике

      17 Читати новину українською
      Андрес Таранд
      Андрес Таранд / rus.delfi.ee

      Бывший премьер-министр Эстонии Андрес Таранд, получивший образование климатолога, подрабатывает туристическим гидом в Антарктике.

      Ранее Таранд неоднократно наведывался в Антарктику для проведения научных исследований. Иногда даже оставался там на целый год. А недавно начал ездить туда как глава экскурсионных групп, рассказал он в эфире телеканала ETV+.

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      Туристов у него пока немного – до 15 человек в группе. Поэтому бывший политик радостно рассказывает, что добраться до Антарктики не сложно. Для него это как обычный полет самолетом на длинную дистанцию.

      С Таллинна во Франкфурт, далее перелет в Буэнос-Айрес, а оттуда в небольшой городок Ушуайя, который живет за счет туризма. Далее с Ушуайя в Антарктиду отправляются суда,
      – отметил Таранд.

      По его словам, за год Антарктику посещают около 40 тысяч туристов.

      Также новоиспеченный гид говорит, что в марте там не так уж и холодно, как представляют люди. Сейчас там температура лишь немного ниже нашей – от -2 градусов до аж +3 градусов.

      Андрес Таранд был премьер-министром Эстонии с ноября 1994 по апрель 1995 года.

      blog_ava
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      Теги: Курьезные новости Эстония
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