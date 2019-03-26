В Казахстане удивили предложением переименовать еще три города

Не успели столицу Казахстана Астану переименовать в Нур-Султан – в честь первого и до недавнего времени единственного президента государства Нурсултана Назарбаева, который возглавлял страну почти 30 лет, – как тамошние политики потребовали следующих переименований.

Заместитель председателя казахстанской демократической партии Ак Жол Казбек Иса убежден, что изменение названия Астаны – это только начало. И на очереди должны быть еще, как минимум, три города, пишет Tengri News.

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Политик предлагает переименовать следующие города:

Петропавловску дать имя Абылай хана, который "в свое время установил свою орду и собрал все три жуза воедино";

Павлодару дать имя последнего хана казахов Кенесары, который "боролся за независимость своего народа";

Семею, который раньше называли Алаш, дать имя председателя правительства Алашорды Алихана Бокейханова.

24 канал сообщал, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит в отставку. Теперь он возглавит Совет безопасности Казахстана и останется председателем партии "Нур Отан". Уже 20 марта на пост главы государства в Казахстане вступил Касым-Жомарт Токаев. Первым решением нового президента страны стало переименование столицы Астаны в Нур-Султан. Члены парламента почти молниеносно приняли переименование столицы. 23 марта столица Казахстана официально изменила название.