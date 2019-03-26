У Казахстані здивували пропозицією перейменувати ще три міста
Не встигли столицю Казахстану Астану перейменувати у Нур-Султан – на честь першого і донедавна єдиного президента держави Нурсултана Назарбаєва, який очолював країну майже 30 років, – як тамтешні політики зажадали наступних перейменувань.
Заступник голови казахстанської демократичної партії Ак Жол Казбек Іса переконаний, що зміна назви Астани – це лише початок. І на черзі мають бути ще, як мінімум, три міста, пише Tengri News.
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Політик пропонує перейменувати такі міста:
- Петропавловську дати ім'я Абилай хана, який "свого часу встановив свою орду і зібрав всі три жуза воєдино";
- Павлодару дати ім'я останнього хана казахів Кенесари, який "боровся за незалежність свого народу";
- Семею, який раніше називали Алаш, дати ім'я голови уряду Алашорди Аліхана Бокейханова.
24 канал повідомляв, 19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що йде у відставку. Тепер він очолить Раду безпеки Казахстану і залишиться головою партії "Нур Отан". Вже 20 березня на пост глави держави у Казахстані заступив Касим-Жомарт Токаєв. Першим рішенням нового президента країни стало перейменування столиці Астани в Нур-Султан. Члени парламенту майже блискавично схвалили перейменування столиці. 23 березня столиця Казахстану офіційно змінила назву.