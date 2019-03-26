Екс-прем’єр Естонії влаштувався гідом в Антарктиці

Колишній прем’єр-міністр Естонії Андрес Таранд, який здобув освіту кліматолога, підпрацьовує туристичним гідом в Антарктиці.

Раніше Таранд неодноразово навідувався в Антарктику для проведення наукових досліджень. Іноді навіть лишався там на цілий рік. А нещодавно почав їздити туди як очільник екскурсійних груп, розповів він в ефірі телеканалу ETV+.

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Туристів у нього поки небагато – до 15 людей у групі. Тож колишній політик радо розповідає, що дістатися до Антарктики не складно. Для нього це як звичайний політ літаком на довгу дистанцію.

З Таллінна до Франкфурта, далі переліт до Буенос-Айреса, а звідти в невелике містечко Ушуайя, яке живе за рахунок туризму. Далі з Ушуайя в Антарктиду відправляються судна,

– зазначив Таранд.

За його словами, за рік Антарктику відвідують близько 40 тисяч туристів.

Також новоспечений гід говорить, що у березні там не так вже й холодно, як уявляють люди. Нині там температура лише трохи нижчі за нашу – від -2 градусів до аж +3 градусів.

Андрес Таранд був прем'єр-міністром Естонії з листопада 1994 по квітень 1995 року.