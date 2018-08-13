Экс-президент Армении воспользовался правом на неприкосновенность и вышел на свободу

Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов Роберта Кочаряна, второго президента страны, относительно освобождения того из-под ареста. Адвокат Кочаряна сообщил, что бывший президент воспользовался своим правом на неприкосновенность.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Азатутюн".

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К слову, более 40 депутатов национального собрания Армении предоставили суду гарантии поручительства, чтобы Роберта Кочаряна освободили из-под ареста.

Роберт Кочарян

Уголовное дело, в котором фигурирует Роберт Кочарян в качестве подозреваемого, касается кровавых событий начала марта 2008 года. Второго президента Армении обвиняют в свержении конституционного строя. Экс-президент и его адвокаты настаивают на невиновности и утверждают, что на бывшего политика оказывается политическое преследование.

Напомним, что 27 июля суд Еревана принял решение об аресте на два месяца экс-президента Армении Роберта Кочаряна.