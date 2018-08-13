Екс-президент Вірменії скористався правом на недоторканість і вийшов на свободу

Апеляційний суд Вірменії задовольнив клопотання адвокатів Роберта Кочаряна, другого президента країни, щодо звільнення того з-під арешту. Адвокат Кочаряна повідомив, що колишній президент скористався своїм правом на недоторканність.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на "Радио Азатутюн".

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До слова, понад 40 депутатів Національних зборів Вірменії надали суду гарантії поручительства, щоб Роберта Кочаряна звільнили з-під арешту.



Роберт Кочарян

Кримінальна справа, у якій фігурує Роберт Кочарян у якості підозрюваного, стосується кривавих події початку березня 2008 року. Другому президенту Вірменії закидають повалення конституційного ладу. Екс-президент та його адвокати наполягають на невинуватості та стверджують, що до колишнього політика чиниться політичне переслідування.

Нагадаємо, що 27 липня суд Єревана прийняв рішення про арешт на два місяці екс-президента Вірменії Роберта Кочаряна.