Экс-сотрудник разведки США признался в шпионаже в пользу Китая

58-летний Рон Рокуэлл Хансен признался в попытках шпионажа в пользу Китая. В этом ему помогал действующий сотрудник разведуправления, который обратился в ФБР и стал источником информации для следователей.

Он заявил, что в 2014 году агенты китайской разведки завербовали его. После этого Хансен регулярно встречался с ними в Китае, где ему сообщали, какую информацию необходимо предоставить. В Минюсте США отметили, что за шпионаж ему заплатили несколько тысяч долларов.

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Хансена задержали в июне 2018 года. Прокуратура предъявила ему обвинения по 15 пунктам. Кроме попытки сбора или передачи секретных данных иностранному государству, его также обвинили в контрабанде наличности и незаконном ввозе товаров в США.

Вынесение приговора назначено на 24 сентября. С учетом признания вины 58-летнему Хансену грозит 15 лет тюрьмы.