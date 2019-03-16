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      Экс-сотрудник разведки США признался в шпионаже в пользу Китая

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      Работника разведки США завербовали спецслужбы Китая
      Работника разведки США завербовали спецслужбы Китая / Фото из открытых источников

      58-летний Рон Рокуэлл Хансен признался в попытках шпионажа в пользу Китая. В этом ему помогал действующий сотрудник разведуправления, который обратился в ФБР и стал источником информации для следователей.

      Он заявил, что в 2014 году агенты китайской разведки завербовали его. После этого Хансен регулярно встречался с ними в Китае, где ему сообщали, какую информацию необходимо предоставить. В Минюсте США отметили, что за шпионаж ему заплатили несколько тысяч долларов.

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      Хансена задержали в июне 2018 года. Прокуратура предъявила ему обвинения по 15 пунктам. Кроме попытки сбора или передачи секретных данных иностранному государству, его также обвинили в контрабанде наличности и незаконном ввозе товаров в США.

      Вынесение приговора назначено на 24 сентября. С учетом признания вины 58-летнему Хансену грозит 15 лет тюрьмы.

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      Теги: Новости США Китай Новости политики
      Источник: 24 Канал
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