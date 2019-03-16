Екс-співробітник розвідки США зізнався у шпигунстві на користь Китаю

58-річний Рон Рокуелл Хансен зізнався у спробах шпигунства на користь Китаю. В цьому йому допомагав чинний співробітник розвідуправління, який звернувся до ФБР і став джерелом інформації для слідчих.

Він заявив, що у 2014 році агенти китайської розвідки завербували його. Після цього Хансен регулярно зустрічався з ними в Китаї, де йому повідомляли, яку інформацію потрібно надати. У Мін'юсті США зазначили, що за шпигунство йому заплатили кількасот тисяч доларів.

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Хансена затримали у червні 2018 року. Прокуратура пред'явила йому звинувачення по 15 пунктам. Крім спроби збору або передачі секретних даних іноземній державі, його також звинуватили у контрабанді готівки та незаконному ввезенні товарів в США.

Винесення вироку призначили на 24 вересня. З урахуванням визнання провини 58-річному Хансену загрожує 15 років в'язниці.