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      Екс-співробітник розвідки США зізнався у шпигунстві на користь Китаю

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      Працівника розвідки США завербували спецслужби Китаю
      Працівника розвідки США завербували спецслужби Китаю / Фото з відкритих джерел

      58-річний Рон Рокуелл Хансен зізнався у спробах шпигунства на користь Китаю. В цьому йому допомагав чинний співробітник розвідуправління, який звернувся до ФБР і став джерелом інформації для слідчих.

      Він заявив, що у 2014 році агенти китайської розвідки завербували його. Після цього Хансен регулярно зустрічався з ними в Китаї, де йому повідомляли, яку інформацію потрібно надати. У Мін'юсті США зазначили, що за шпигунство йому заплатили кількасот тисяч доларів.

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      Хансена затримали у червні 2018 року. Прокуратура пред'явила йому звинувачення по 15 пунктам. Крім спроби збору або передачі секретних даних іноземній державі, його також звинуватили у контрабанді готівки та незаконному ввезенні товарів в США.

      Винесення вироку призначили на 24 вересня. З урахуванням визнання провини 58-річному Хансену загрожує 15 років в'язниці.

      blog_ava
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      15 березня
      2097
      Теги: Новини політики Китай Новини США
      Джерело: 24 Канал
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