Трамп вперше за своє президентство ветував рішення Конгресу

Нинішній глава Білого дому Дональд Трамп вперше наклав вето на рішення Конгресу. Він ветував резолюцію щодо припинення дії указу президента про запровадження надзвичайного стану на кордоні з Мексикою – її ухвалили обидві палати Конгресу США.

Запровадження надзвичайного стану дозволить Трампу отримати близько 8 мільярдів доларів для будівництво стіни на кордоні з Мексикою без схвалення Конгресу, повідомляє АР.

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24 канал писав, що президент США Дональд Трамп підписав документ про введення режиму надзвичайного стану на південному кордоні країни, після чого відправив в обидві палати Конгресу.

Конгрес вільний приймати такі резолюції, і я маю повноваження, щоби заветувати її. Я пишаюся тим, що наклав вето на неї,

– заявив Трамп.

Зазначимо, напередодні Сенат слідом за Палатою представників підтримав більшістю голосів резолюцію, яка зупиняє дію указу Трампа про надзвичайний стан на південному кордоні США. Документ підтримали 12 однопартійців президента. Кілька тижнів тому цю резолюцію підтримала Палата представників США, яка з початку січня контролюється демократичною більшістю.

Чому Трамп вирішив ввести у США надзвичайний стан?Причиною стало те, що Конгрес не погодився виділити на будівництво стіни на кордоні з Мексикою 5,7 мільярда доларів, як того хотів президент. У схваленому Конгресом законопроекті на загородження вказано тільки 1,375 мільярда доларів.



За допомогою стіни з Мексикою Трамп хоче боротися з нелегальною міграцією до США. Адже чимало мексиканців хочуть потрапити до Штатів, тікаючи від бідності та насильства у Центральній Америці.



Демократи в Конгресі можуть подавати позови проти ініціативи Трампа, а також проводити голосування, щоб заблокувати перекази грошей на будівництво стіни. Зокрема, Пелосі раніше заявляла, що може подати до суду через рішення ввести режим надзвичайного стану.



Попередні розбіжності між Трампом і демократами щодо фінансування будівництва стіни привели до найдовшого в історії США "шатдауну". Це тимчасове припинення роботи частини держустанов у США. Трамп відмовлявся підписувати законопроект про виділення грошей для низки держустанов доти, допоки Конгрес не піде на поступки у питанні будівництва стіни.

Очікується, що найближчими тижнями Трамп накладе своє друге вето через резолюцію Конгресу. Вона спрямована на припинення підтримки США у боротьбі коаліції під проводом Саудівської Аравії в Ємені. Резолюцію схвалили після вбивства журналіста Джамала Хашоггі в саудівському консульстві в Стамбулі.

Як надзвичайний стан у США вплине на фінансову допомогу Україні?Міноборони США планувало у 2019 році переказати на допомогу Україні 250 мільйонів доларів, і поки що ніхто таких планів не скасовував. У США переконують, що ці гроші не підуть на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, адже це невелика сума і вона не підпадає під інфраструктурні проекти. А в офіційних заявах політиків мовиться про те, що допомога Україні є пріоритетною та терміновою. До того ж, якби рішення про допомогу скасували, це виглядало б непорядно в політичному плані.