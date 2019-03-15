Трамп впервые за свое президентство ветировал решение Конгресса

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп впервые наложил вето на решение Конгресса. Он ветировал резолюции о прекращении действия указа президента о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой – ее приняли обе палаты Конгресса США.

Введение чрезвычайного положения позволит Трампу получить около 8 миллиардом долларов для строительства стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса, сообщает АР.

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24 канал писал, что президент США Дональд Трамп подписал документ о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны, после чего отправил в обе палаты Конгресса.

Конгресс волен принимать такие резолюции, и я имею полномочия, чтобы ветировать его. Я горжусь тем, что наложил вето на нее,

– заявил Трамп.

Отметим, накануне Сенат вслед за Палатой представителей поддержал большинством голосов резолюцию, что останавливает действие указа Трампа о чрезвычайном положении на южной границе США. Документ поддержали 12 однопартийцев президента. Несколько недель назад эту резолюцию поддержала Палата представителей США, которая с начала января контролируется демократическим большинством.

Почему Трамп решил ввести в США чрезвычайное положение?Причиной стало то, что Конгресс не согласился выделить на строительство стены на границе с Мексикой 5,7 миллиарда долларов, как того хотел президент. В одобренном Конгрессом законопроекте на заграждение указано только 1,375 миллиарда долларов.



С помощью стены с Мексикой Трамп хочет бороться с нелегальной миграцией в США. Ведь многие мексиканцы хотят попасть в Штаты, убегая от бедности и насилия в Центральной Америке.



Демократы в Конгрессе могут подавать иски против инициативы Трампа, а также проводить голосование, чтобы заблокировать переводы денег на строительство стены. В частности, Пелоси ранее заявляла, что может подать в суд за решение ввести режим чрезвычайного положения.



Предыдущие разногласия между Трампом и демократами по финансированию строительства стены привели к самому длинному в истории США "шатдауну". Это временное прекращение работы части госучреждений в США. Трамп отказался подписывать законопроект о выделении денег для ряда госучреждений до тех пор, пока Конгресс не пойдет на уступки в вопросе строительства стены.

Ожидается, что в ближайшие недели Трамп наложит свое второе вето из-за резолюции Конгресса. Она направлена ​​на прикращение поддержки США в борьбе коалиции под руководством Саудовской Аравии в Йемене. Резолюцию одобрили после убийства журналиста Джамала Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

Как чрезвычайное положение в США повлияет на финансовую помощь Украине?Минобороны США планировало в 2019 году перевести на помощь Украине 250 миллионов долларов, и пока никто таких планов не отменял. В США утверждают, что эти деньги не пойдут на строительство стены на границе с Мексикой, ведь это небольшая сумма и она не подпадает под инфраструктурные проекты. А в официальных заявлениях политиков говорится о том, что помощь Украине является приоритетной и срочной. К тому же, если бы решение о помощи отменили, это выглядело бы непорядочно в политическом плане.