Чрезвычайное положение в США: решение Трампа обжалуют в суде

Президент США Дональд Трамп 15 февраля подписал документ о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны. Две американские правозащитные организации решили оспорить это решение в суде и требуют рассмотреть его законность.

Что происходит на границе с Мексикой

Стену на границе США и Мексики начали возводить еще в начале 1990-х. Строительство происходит очень медленно и с большими перерывами. Из более трех тысяч километров, на которые простирается граница между США и Мексикой, пока ограждена едва треть.

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В 2015 году во время предвыборной программы Дональд Трамп пообещал завершить грандиозное строительство и заверил, что заставит Мексику заплатить за него.

Часть стены на американско-мексиканской границе

Но уже через три года оказалось, что раскошелиться на строительство придется все же США. А средства нужны немалые – почти шесть миллиардов долларов. Поэтому Трамп обратился к Конгрессу по финансированию, но там ему отказали.

Эта стена – это аморально в отношении обеих стран. Это какое-то старое мышление,

– убеждена спикер Палаты представителей Нэнси Пелози.

В Палате представителей не только назвали методы Трампа средневековыми, но и напомнили ему о предвыборном обещании заставить Мексику заплатить за строительство.

Как Трамп пытается решить ситуацию

Тот, возмутившись, оставил федеральные органы без финансирования и вошел в историю США как президент, который привел к самому долгому "шатдауну". На 35 дней почти 800 тысяч работников государственных учреждений и общественных служб остались без зарплаты.

Что такое "шатдаун"?

Это временное прекращение работы части госучреждений в США. В случае "шатдауна" перестают работать многие федеральные учреждения, а также департаменты внутренней безопасности, транспорта, сельского хозяйства и юстиции, национальные парки.

В конце января Трамп дал заднюю и попытался еще раз договориться с Конгрессом.

У нас действительно нет выбора, кроме как построить большую стену или стальную ограду. Если мы не получим честного соглашения с Конгрессом, правительство вновь остановит свою работу 15 февраля или я применю право, предоставленное мне законом и Конституцией США, ввести чрезвычайное положение,

– отметил он.

Государственные органы получили финансирование и возобновили работу. А Дональд Трамп и Конгресс возобновили спор относительно проекта "Стена". В конце концов конгрессмены согласились заложить в государственный бюджет одну шестую стоимости строительства. Поэтому Трамп решил действовать.

Причем здесь чрезвычайное положение

"Сегодня я подпишу и зарегистрирую указ о чрезвычайном положении. Это важное дело, потому что мы страдаем от наплыва наркотиков, бандитов и мигрантов", – сообщил американский президент.

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Он настаивает, что страна оказалась в серьезной опасности, поэтому южную границу надо защитить от посягательства иностранных преступников, а стена – это решение проблемы. Такое мнение президента разделяет лишь чуть больше, чем 40% американского общества.

Введение Трампом чрезвычайного положения не предусматривает каких-то особых мер – например, комендантского часа или усиленного патрулирования улиц правоохранителями. Оно лишь предоставляет президенту право использования бюджетных средств для решения вопросов национальной безопасности.

Как часто в США прибегают к такому шагу?

За последние 40 лет чрезвычайное положение в США вводили 58 раз, и в 27 случаях действие указов прекращали. Чрезвычайное положение вводили на разных основаниях. Например, в 2001 году Джордж Буш подписал соответствующий указ после теракта 11 сентября в Вашингтоне. А в 2009 году Барак Обама объявил чрезвычайное положение из-за эпидемии свиного гриппа.

В Палате представителей США уже заявили, что обжалуют решение Трампа.



Пэлози заявила, что Палата представителей подготовит достойный ответ на решение Трампа

Согласно американскому закону о чрезвычайном положении, принятому в 1976 году, Конгресс может заблокировать соответствующий президентский указ. Но для этого нужно согласие обеих палат. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что его партия поддерживает решение президента.

Тем временем активисты устроили под одним из отелей Трампа акцию протеста, требуя от него уйти в отставку.