Надзвичайний стан у США: рішення Трампа оскаржать в суді

Президент США Дональд Трамп 15 лютого підписав документ про введення режиму надзвичайного стану на південному кордоні країни. Дві американські правозахисні організації вирішили оскаржити це рішення в суді й вимагають розглянути його законність.

Що відбувається на кордоні з Мексикою

Стіну на кордоні США та Мексики почали зводити ще на початку 1990-х. Будівництво відбувається дуже повільно й з великими перервами. З понад трьох тисяч кілометрів, на які простягається кордон між США та Мексикою, наразі огороджена ледь третина.

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У 2015 році під час передвиборної програми Дональд Трамп пообіцяв завершити грандіозне будівництво та запевнив, що змусить Мексику заплатити за нього.



Частина стіни на американсько-мексиканському кордоні

Та вже за три роки виявилося, що розщедритися на будівництво доведеться все ж таки США. А кошти потрібні чималі – майже шість мільярдів доларів. Тож Трамп звернувся до Конгресу по фінансування, але там йому відмовили.

Ця стіна – це аморально щодо обох країн. Це якесь старе мислення,

– переконана спікер Палати представників Ненсі Пелозі.

В Палаті представників не лише назвали методи Трампа середньовічними, а й нагадали йому про передвиборчу обіцянку змусити Мексику заплатити за будівництво.

Як Трамп намагається вирішити ситуацію

Той, обурившись, залишив федеральні органи без фінансування і увійшов в історію США як президент, який призвів до найдовшого "шатдауну". На 35 днів майже 800 тисяч працівників державних закладів й громадських служб залишилися без зарплати.

Що таке "шатдаун"?Це тимчасове припинення роботи частини держустанов у США. У випадку "шатдауна" перестають працювати чимало федеральних установ, а також департаменти внутрішньої безпеки, транспорту, сільського господарства та юстиції, національні парки.

Наприкінці січня Трамп дав задню й спробував вкотре домовитися з Конгресом.

У нас дійсно немає вибору, окрім як побудувати велику стіну або стальну огорожу. Якщо ми не отримаємо чесної угоди з Конгресом, уряд знову зупинить свою роботу 15 лютого або я застосую право, надане мені законом й Конституцією США, запровадити надзвичайний стан,

– зазначив він.

Державні органи отримали фінансування і відновили роботу. А Дональд Трамп і Конгрес відновили суперечку щодо проекту "Стіна". Зрештою конгресмени погодилися закласти у державний бюджет одну шосту вартості будівництва. Тож Трамп вирішив діяти.

До чого тут надзвичайний стан

"Сьогодні я підпишу й зареєструю указ про надзвичайний стан. Це важлива справа, тому що ми потерпаємо від напливу наркотиків, бандитів та мігрантів", – повідомив американський президент.

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Він наполягає, що країна опинилася в серйозній небезпеці, тож південний кордон треба захистити від посягання іноземних злочинців, а стіна – це розв'язання проблеми. Таку думку президента поділяє лише трохи більше, ніж 40% американського суспільства.

Запровадження Трампом надзвичайного стану не передбачає якихось особливих заходів – наприклад, комендантської години або посиленого патрулювання вулиць правоохоронцями. Воно лише надає президенту право використання бюджетних коштів для вирішення питань національної безпеки.

Як часто вдаються у США вдаються до такого кроку?За останні 40 років надзвичайний стан у США запроваджували 58 разів, та у 27 випадках дію указів припиняли. Надзвичайний стан запроваджували на різних підставах. Наприклад, у 2001 році Джордж Буш підписав відповідний указ після теракту 11 вересня у Вашингтоні. А у 2009 році Барак Обама оголосив надзвичайний стан через епідемію свинячого грипу.

В Палаті представників США вже заявили, що оскаржуватимуть рішення Трампа.



Пелозі заявила, що Палата представників підготує гідну відповідь на рішення Трампа

Відповідно до американського закону про надзвичайний стан, ухваленому у 1976 році, Конгрес може заблокувати відповідний президентський указ. Але для цього потрібна згода обох палат. Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що його партія підтримує рішення президента.

Тим часом активісти влаштували під одним з готелів Трампа акцію протесту, вимагаючи від нього піти у відставку.