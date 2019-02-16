У режимі надзвичайного стану Трампа знайшли порушення

Демократи ініціювали розслідування через оголошений президентом США Дональдом Трампом режим надзвичайного стану. Автори заяви звернули увагу глави держави, що його рішення є нерозсудливим нехтуванням принципом поділу влади і власними обов'язками.

Про це повідомлено на сайті юридичного комітеу Палати представників.

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Демократи нагадали президенту країни, що конституція США надає саме Конгресу владу, так би мовити, "гаманця", а отже гроші не можуть витрачатися на не встановлені законом призначення.

Вони наголосили, що Трамп може оголосити режим надзвичайного стану лише у випадку військового призову для національної оборони. Однак військовим заборонено забезпечувати дотримання імміграційних законів країни.

Жодна розсудлива людина не вважає, що на південному кордоні виникла надзвичайна ситуація. Нелегальна імміграція знаходиться на рекордно низькому рівні, і сім'ї з дітьми, які законно просять притулку, не є іноземними загарбниками, – мовиться у заяві.

Зазначається, що конгресмени планують викликати для надання свідчень юрисконсульта Білого дому Пета Чиполлоне і представників міністерства юстиції США.

Дональд Трамп підписав документ про введення режиму надзвичайного стану на південному кордоні країни 15 лютого. Це дозволить йому отримати близько 8 мільярдів доларів для будівництва стіни на кордоні з Мексикою без схвалення Конгресу.

Чому Трамп вирішив ввести у США надзвичайний стан?Причиною стало те, що Конгрес не погодився виділити на будівництво стіни на кордоні з Мексикою 5,7 мільярда доларів, як того хотів президент. У схваленому Конгресом законопроекті на загородження вказано тільки 1,375 мільярда доларів.



За допомогою стіни з Мексикою Трамп хоче боротися з нелегальною міграцією до США. Адже чимало мексиканців хочуть потрапити до Штатів, тікаючи від бідності та насильства у Центральній Америці.



Демократи в Конгресі можуть подавати позови проти ініціативи Трампа, а також проводити голосування, щоб заблокувати перекази грошей на будівництво стіни. Зокрема, Пелосі раніше заявляла, що може подати до суду через рішення ввести режим надзвичайного стану.



Попередні розбіжності між Трампом і демократами щодо фінансування будівництва стіни привели до найдовшого в історії США "шатдауну". Це тимчасове припинення роботи частини держустанов у США. Трамп відмовлявся підписувати законопроект про виділення грошей для низки держустанов доти, допоки Конгрес не піде на поступки у питанні будівництва стіни.

Як надзвичайний стан у США вплине на фінансову допомогу Україні?Міноборони США планувало у 2019 році переказати на допомогу Україні 250 мільйонів доларів, і поки що ніхто таких планів не скасовував. У США переконують, що ці гроші не підуть на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, адже це невелика сума і вона не підпадає під інфраструктурні проекти. А в офіційних заявах політиків мовиться про те, що допомога Україні є пріоритетною та терміновою. До того ж, якби рішення про допомогу скасували, це виглядало б непорядно в політичному плані.