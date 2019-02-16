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      В режиме чрезвычайного положения Трампа нашли нарушения

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Демократы инициировали расследование из-за объявленного президентом США Дональдом Трампом режима чрезвычайного положения. Авторы заявления обратили внимание главы государства, его решение является безрассудным пренебрежением принципом разделения властей и своими обязанностями.

      Об этом сообщается на сайте юридического комитеу Палаты представителей.

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      Демократы напомнили президенту страны, что конституция США предоставляет именно Конгрессу власть, так сказать, "кошелька", а значит деньги не могут тратиться на не установленные законом назначения.

      Они отметили, что Трамп может объявить режим чрезвычайного положения только в случае военного призыва для национальной обороны. Однако военным запрещено обеспечивать соблюдение иммиграционных законов страны.

      Ни один здравомыслящий человек не считает, что на южной границе возникла чрезвычайная ситуация. Нелегальная иммиграция находится на рекордно низком уровне, и семьи с детьми, которые законно просят убежища, не являются иностранными захватчиками,
      – говорится в заявлении.

      Отмечается, что конгрессмены планируют вызвать для дачи показаний юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне и представителей министерства юстиции США.

      Дональд Трамп подписал документ о введении режима чрезвычайного положения на южной границе страны 15 февраля. Это позволит ему получить около 8 миллиардов долларов для строительства стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса.

      Почему Трамп решил ввести в США чрезвычайное положение?Причиной стало то, что Конгресс не согласился выделить на строительство стены на границе с Мексикой 5,7 миллиарда долларов, как того хотел президент. В одобренном Конгрессом законопроекте на ограждение выделено только 1,375 миллиарда долларов.

      С помощью стены с Мексикой Трамп хочет бороться с нелегальной миграцией в США. Ведь многие мексиканцы хотят попасть в Штаты, убегая от бедности и насилия в Центральной Америке.

      Демократы в Конгрессе могут подавать иски против инициативы Трампа, а также проводить голосование, чтобы заблокировать переводы денег на строительство стены. В частности, Пелоси ранее заявляла, что может подать в суд из-за решение ввести режим чрезвычайного положения.

      Предыдущие разногласия между Трампом и демократами по финансированию строительства стены привели к самому длинному в истории США "шатдауну". Это временное прекращение работы части госучреждений в США. Трамп отказался подписывать законопроект о выделении денег для ряда госучреждений до тех пор, пока Конгресс не пойдет на уступки в вопросе строительства стены.

      Как чрезвычайное положение в США повлияет на финансовую помощь Украине?Минобороны США планировало в 2019 году перевести на помощь Украине 250 миллионов долларов, и пока что никто таких планов не отменял. В США утверждают, что эти деньги не пойдут на строительство стены на границе с Мексикой, ведь это небольшая сумма и она не подпадает под инфраструктурные проекты. А в официальных заявлениях политиков говорится о том, что помощь Украине является приоритетной и срочной. К тому же, если бы решение о помощи отменили, это выглядело бы непорядочно в политическом плане.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики
      Источник: 24 Канал
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