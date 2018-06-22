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Экс-советник Буша спрогнозировал, когда ситуация на Донбассе сдвинется с места

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Война на Донбассе
Война на Донбассе / 24 Канал

Ситуация на Донбассе скорее всего не сдвинется с места как минимум до президентских выборов в Украине – весной 2019-го.

Такое мнение высказал бывший советник президента США, сотрудник Института мира Стивен Хедли, сообщает "Голос Америки".

Он также выразил надежду, что конфликт на Донбассе не заморозят, поскольку такой вариант имеет только негативные последствия.

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Надеюсь, что работа в формате посланцев Суркова и Волкера восстановится в 2019 году, так как от ситуации, которая сейчас сложилась никому нет выгоды, 
– сказал Хедли.

Экс-советник Буша, также отметил, что вопрос Украины сейчас является основным фактором для США, который влияет на возможность восстановления американо-российских отношений.

"Эта администрация, когда пришла к власти, сказала, что есть слишком много различных посланников и прекратила миссии многих из них. Тем не менее они назначили Курта Волкера специальным посланником в Украину, чтобы найти способ решить проблему. Думаю, это хороший признак", – пояснил политик.

Теги: Новости Украины Новости США Война на Донбассе Новости политики
Источник: 24 Канал
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