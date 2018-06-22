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Екс-радник Буша спрогнозував, коли ситуація на Донбасі зрушить з місця

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Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / 24 Канал

Ситуація на Донбасі швидше всього не зрушить з місця щонайменше до президентських виборів в Україні – весною 2019-го.

Таку думку висловив колишній радник президента США, співробітник Інституту миру Стівен Гедлі, повідомляє "Голос Америки".

Він також висловив сподівання, що конфлікт на Донбасі не заморозять, оскільки такий варіант має лише негативні наслідки.

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Сподіваюся, що робота у форматі посланців Суркова і Волкера відновиться у 2019 році, тому що від ситуації, яка зараз склалася нікому немає вигоди,
– сказав Гедлі.

Екс-радник Буша, також відзначив, що питання України зараз є основним фактором для США, який впливає на можливість відновлення американсько-російських відносин.

"Ця адміністрація, коли прийшла до влади, сказала, що ми маємо занадто багато різних посланців і припинила місії багатьох із них. Тим не менше вони призначили Курта Волкера спеціальним посланцем до України, щоб знайти спосіб вирішити проблему. Думаю, це добра ознака", – пояснив політик.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини США
Джерело: 24 Канал
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