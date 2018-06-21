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У МЗС Литви назвали дату, коли може значно посилитися агресія Росії на Донбасі

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Загострення ситуації на Донбасі ймовірне після завершення ЧС-2018 в Росії
Загострення ситуації на Донбасі ймовірне після завершення ЧС-2018 в Росії / Фото з відкритих джерел

Після закінчення Чемпіонату світу з футболу-2018, що проходить у Росії, Москва може посилити військову агресію на окупованому Донбасі, як це було після Олімпійських ігор у Сочі в 2014 році.

Про це заявив міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс, передає "Інтерфакс".

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"Ми знаємо досвід після Олімпійських ігор у Сочі (2014 року – "24"), ми знаємо теж, що відновилася агресія. Цілком імовірно, що і зараз після цих світових заходів можуть бути посилення. Тому ми повинні бути готові до цього", – наголосив міністр.

Також, він зазначив, що не бачить ефекту від бойкоту футбольного мундіалю в Росії.

При цьому литовський дипломат додав, що проведення турніру в Росії  з самого початку було поганою ідеєю.

Нагадаємо, раніше про дипломатичний бойкот чемпіонату в Росії заявили представники влади Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі, Фінляндії.

Що таке Чемпіонат світу з футболу 2018 року? Турнір пройде у Росії. Стартує він 14 червня і триватиме до 15 липня 2018 року. Матчі прийматимуть 11 міст країни-агресора: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Саранськ, Ростов-на-Дону, Сочі, Казань, Калінінград, Волгоград, Нижній Новгород і Єкатеринбург.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Литва Війна на Донбасі Чемпіонат світу з футболу - 2018 Сочі-2014
Джерело: 24 Канал
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