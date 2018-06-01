Экс-заместитель главы СБУ рассказал, для чего произошла инсценировка убийства Бабченко

Без инсценировки невозможно было провести такую спецоперацию. Целью было не только документирование посредников и заказчиков, но и показать России, что мы готовы к такому и посмотреть на реакции Кремля.

Об этом в эфире 24 канала рассказал экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

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"Контакты между заказчиками и исполнителями можно было обнаружить без инсценировки, но СБУ интересовал список из 30 человек, который заказчик пообещал предоставить после качественно выполненной работы. Но доказательств о причастности Кремля пока недостаточно", – сказал Ягун.



Он также выразил надежду, что доказательства о причастности России будут обнародованы.

Я очень надеюсь, что они появятся, потому что операция, которая была проведена, требует ответственности от Украины перед всем международным сообществом. Поэтому СБУ не открывает все доказательства, надеясь, что РФ сделает ошибки,

– заявил экс-заместитель главы СБУ.

Он добавил, что по его мнению и по мнению зарубежных экспертов, которые звонили Ягуну, операция была проведена безупречно и минус только в том, что политические деятели хотят использовать операцию для своего пиара.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. 30 мая выяснилось, что Аркадий Бабченко на самом деле жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Был задержан подозреваемый в организации покушения на журналиста – Борис Герман, которого 31 мая суд взял под стражу на 60 дней. Борис Герман на судебном заседании по избрании ему меры пресечения заявил, что убийство Бабченко ему заказал Вячеслав Пивоварник, который занимается организацией беспорядков в Украине.