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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Екс-заступник голови СБУ розповів, для чого відбулося інсценування вбивства Бабченка

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Екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун
Екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун / Газета "День"

Без інсценування не можливо було провести таку спецоперацію. Метою було не тільки документування посередників і замовників, а ще й показати Росії, що ми готові до такого та подивитися на реакції Кремля.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун.

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"Контакти між замовниками і виконавцями можна було виявити без інсценування, але СБУ цікавив список з 30 осіб, який замовник пообіцяв надати після якісно виконаної роботи. Але доказів про причетність Кремля наразі недостатньо", – сказав Ягун.

Він також висловив сподівання, що докази про причетність Росії будуть оприлюднені.

Я дуже сподіваюся, що вони з’являться, бо операція, яка була проведена, вимагає відповідальності від України перед всією міжнародною спільнотою. Тому СБУ не відкриває всі докази, сподіваючись, що РФ зробить помилки,
– заявив екс-заступник голови СБУ.

Він додав, що на його думку і на думку закордонних експертів, які телефонували Ягуну, операція була проведена бездоганно і мінус лише в тому, що політичні діячі, хочуть використати операцію для свого піару.

Нагадаємо, увечері 29 травня стало відомо про вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка у Києві. 30 травня з'ясувалося, що Аркадій Бабченко насправді живий, а інформація про загибель журналіста була частиною спецоперації СБУ щодо запобігання замаху на нього. Було затримано підозрюваного в організації замаху на журналіста – Бориса Германа, якого 31 травня суд взяв під варту на 60 днів. Борис Герман на судовому засіданні щодо обрання йому запобіжного заходу заявив, що вбивство Бабченка йому замовив В’ячеслав Пивоварник, який займається організацією безладів в Україні.

Теги: "Вбивство" Аркадія Бабченка Новини України Новини політики СБУ
Джерело: 24 Канал
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