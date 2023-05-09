Эксглава Днепропетровского облсовета Олейник, сбежавший из страны, призвал к компромиссу с РФ

Бывший глава Днепропетровского облсовета и действующий депутат облсовета Святослав Олейник, который в начале полномасштабного вторжения сбежал за границу, призвал как можно скорее пойти на компромисс с Россией.

На это обратил внимание блоггер и журналист Денис Казанский. Он сравнил Олейника с Евгением Мураевым.

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Олейник заявил о необходимости "учета интересов России" и разместил в посте флаг государства, которое в его родном городе – Днепре – за один раз убило 40 человек ракетным ударом по многоэтажке.

При этом, и по данным Казанского, и других знакомых с Олейником людей, днепропетровский депутат с начала полномасштабной войны сбежал из Украины за границу. Оттуда он распространяет нарративы, сходящиеся с тезисами Кремля.



Экспредседатель Днепропетровского облсовета Олейник призвал к компромиссу с Россией / Скриншот Денис Казанский

Он считает, что желание украинских политиков победить вызвано "определенными психическими сложностями" и "нездоровыми политическими амбициями", а значит, "необходимо как можно быстрее останавливать боевые действия и запускать процесс мирных переговоров".

Сколько лет уже пишу о политике, коллаборантах, предателях, а до сих пор до конца не могу понять, что бывает столь безграничное скотство. Такие оправдают что угодно. И геноцид своего же народа, и концлагеря, и газовые камеры,

– отреагировал на сообщение Олейника Казанский.

Журналист сравнил Олейника с еще одним беглым прокремлевским политиком – Евгением Мураевым, который является фигурантом дела о госизмене.

Просто интересно, а как он собирается потом в свой родной город вернуться и смотреть в глаза своим землякам?,

– констатировал Казанский об Олейнике.

Напомним, Святослав Олейник в 2019 году был избран главой Днепропетровского областного совета. До этого он работал замглавы Днепропетровского облсовета, а также заместителем главы Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского.