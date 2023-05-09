На це звернув увагу блогер і журналіст Денис Казанський. Він порівняв Олійника із Євгеном Мураєвим.

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Олійник заявив про необхідність "урахування інтересів" Росії і розмістив у пості прапор держави, яка у його рідному місті – Дніпрі – за один раз вбила 40 людей ракетним ударом по багатоповерхівці.

При цьому, і за даними Казанського, і інших знайомих з Олійником людей, дніпропетровський депутат з початку повномасштабної війни втік з України за кордон. Звідти він поширює наративи, які сходяться із тезами Кремля.



Ексголова Дніпропетровської облради Олійник закликав до компромісу з Росією / Скриншот Денис Казанський

Він вважає, що бажання українських політиків перемогти викликано "певними психічними складнощами" та "нездоровими політичними амбіціями", а отже "необхідно якнайшвидше зупиняти бойові дії та запускати процес мирних переговорів".

Скільки років вже пишу про політику, колаборантів, зрадників, а досі до кінця не можу осягнути, що буває настільки безмежне скотство. Такі виправдають що завгодно. І геноцид свого ж народу, і концтабори, і газові камери,

– відреагував на допис Олійника Казанський.

Журналіст порівняв Олійника із ще одним прокремлівським політиком-утікачем – Євгеном Мураєвим, який є фігурантом справи про держзраду.

Просто цікаво, а як він збирається потім у своє рідне місто повернутись і дивитися в очі своїм землякам?,

– констатував Казанський про Олійника.

Нагадаємо, Святослав Олійник у 2019 був обраний головою Дніпропетровської обласної ради. До цього він працював заступником голови Дніпропетровської облради, а також заступником голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського.