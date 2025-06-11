Польша проведет эксгумационные работы во Львове на месте захоронений их солдат

Украина передала разрешение Польше на проведение эксгумационных работ в отношении погибших в 1939 году польских военных, похороненных на территории бывшего села Збоиска.

Сейчас эта территория является частью Львова. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

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О чем договорились Украина и Польша

В министерстве отметили, что украинская сторона готова к продолжению поисковых и эксгумационных работ в рамках деятельности украинско-польской рабочей группы по историческим вопросам.

Согласно обнародованной информации, первым шагом в этом процессе стало успешное проведение эксгумационных работ на территории бывшего села Пужники Тернопольской области.

Информируем о передаче разрешения польской стороне на проведение эксгумационных работ погибших в 1939 г. польских военнослужащих, похороненных на территории бывшего с. Збоиска (ныне – в пределах Львова),

– говорится в сообщении.

В то же время Польша предоставила Украине разрешение на проведение поисковых и эксгумационных работ в селе Юречкова, что в Польше. Украина рассчитывает на начало проведения таких работ уже вскоре.

Ранее сообщалось, что в мае в Украине завершили эксгумацию жертв Волынской трагедии. Украинско-польская археологическая экспедиция обнаружила братскую могилу с останками 42 человек, среди которых – 10 детей.