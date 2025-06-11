Наразі ця територія є частиною Львова. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

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Про що домовилися Україна та Польща

У міністерстві зазначили, що українська сторона готова до продовження пошукових та ексгумаційних робіт у межах діяльності українсько-польської робочої групи з історичних питань.

Згідно з оприлюдненою інформацією, першим кроком у цьому процесі стало успішне проведення ексгумаційних робіт на території колишнього села Пужники Тернопільської області.

Інформуємо про передачу дозволу польській стороні на проведення ексгумаційних робіт загиблих в 1939 р. польських військовослужбовців, похованих на території колишнього с. Збоїська (нині – в межах Львова),

– ідеться у повідомленні.

Водночас Польща надала Україні дозвіл на проведення пошукових та ексгумаційних робіт у селі Юречкова, що у Польщі. Україна розраховує на початок проведення таких робіт уже незабаром.

Раніше повідомляли, що у травні в Україні завершили ексгумацію жертв Волинської трагедії. Українсько-польська археологічна експедиція виявила братську могилу з рештками 42 осіб, серед яких – 10 дітей.