Эксклюзив в пустыне: ГогольFest устроил масштабное действо в Олешковских песках

В Олешковских песках на Херсонщине устроили уникальный концерт-перформанс от ГогольFest. Массовое мероприятие среди 30-метровых песчаных холмов состоялось впервые, но привлекло большое количество людей.

За несколько часов до начала действа среди барханов посетители уже заняли места. Для VIP-гостей обустроили отдельную зону со стульями, другие расположились прямо на песке.

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У зрителей были приятные предчувствия

"Ждем и будем следить за тем, что происходит. От команды ГогольFest – это всегда что-то интересное и за рамками общепринятых стандартов. Это позволяет "с мурашками" увидеть известные вещи под другим углом", – рассказала зрительница Оксана Глебушкина.

Зритель Константин Дудченко приехал на фестиваль с огромным букетом для жены. Она – артистка Херсонского драмтеатра и участвовала в шоу.

"Я просил ее все не рассказывать, потому что мне интересно посмотреть на ход перформанса", – объяснил Дудченко.

Перформанс в пустыне

Известный украинский режиссер и президент ГогольFest Влад Троицкий задумал устроить в пустыне перформанс. Назвал его "...30 из 40..." и наделил философским содержанием.

Это "...30 из 40...", потому что пески, пустыня и нам 30 лет, с намеком на библейскую историю, где Моисей 40 лет водил. Это часть мечты, со всеми страстями,

– отметил Троицкий.

Сцену для перформанса установили на наивысшей точке Олешковских песков. Она напоминает космический объект.

"Не каждый подрядчик вообще способен делать на холмах сцены, это не так просто, а тем более на песке. Плюс, здесь есть 3 огромных проектора по 26 тысяч люменов, которые будут освещать весь этот песок", – акцентировал директор фестиваля Максим Демский.



ДахаБраха выступила среди Олешковских песков / Фото с сайта ХерсON

В центре полусферы разместили группу ДахаБраха. Особого чистого звучания добавляла сама пустыня. Фронтмен группы Марк Галаневич заметил, что в такой обстановке они еще не выступали.

"Мы очень рады, что в этом проекте участвуем, открываем для себя эту прекрасную местность. Большое количество людей вообще никогда ничего об этом не слышало, и мы на самом деле не ценим то, что имеем", – подчеркнул Галаневич.

Действо продолжалось 1,5 часа. Зрители были очень довольны, отметили, что место подошло для концерта. В то же время организаторы назвали перформанс в пустыне эксклюзивом и повторять его не планируют.

ГогольFest устроил перформанс в Олешковских песках: смотрите видео 24 канала