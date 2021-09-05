За декілька годин до початку дійства серед барханів відвідувачі вже позаймали місця. Для VIP-гостей облаштували окрему зону зі стільцями, інші розташувалися просто на піску.

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Глядачі мали приємні передчуття

"Чекаємо та слідкуватимемо за тим, що відбуватиметься. Від команди ГогольFest – це завжди щось цікаве та за рамками загальноприйнятих стандартів. Це дозволяє "з мурашками" побачити відомі речі під іншим кутом", – розповіла глядачка Оксана Глебушкіна.

Глядач Костянтин Дудченко приїхав на фестиваль з величезним букетом для дружини. Вона – артистка Херсонського драмтеатру та брала участь в шоу.

"Я просив її все не розказувати, бо мені цікаво подивитися на хід перформансу", – пояснив Дудченко.

Перформанс у пустелі

Відомий український режисер і президент ГогольFest Влад Троїцький задумав влаштувати у пустелі перформанс. Назвав його "...30 із 40..." та наділив філософським змістом.

Це "...30 із 40...", бо піски, пустеля і нам 30 років, із натяком на біблійну історію, де Мойсей 40 років водив. Це частина мрії, з усіма страстями,

– наголосив Троїцький.

Сцену для перформансу встановили на найвищий точці Олешківських пісків. Вона нагадує космічний об'єкт.

"Не кожен підрядник взагалі здатен робити на пагорбах сцени, це не так просто, а тим паче на піску. Плюс, тут є 3 величезних проектори по 26 тисяч люменів, які засвічуватимуть весь цей пісок", – акцентував директор фестивалю Максим Демський.



ДахаБраха виступила посеред Олешківських пісків / Фото з сайту ХерсON

У центрі напівсфери розмістили гурт ДахаБраха. Особливого чистого звучання додавала сама пустеля. Фронтмен гурту Марко Галаневич зауважив, що у такій обстановці вони ще не виступали.

"Ми дуже раді, що в цьому проєкті беремо участь, відкриваємо для себе цю прекрасну місцину. Велика кількість людей взагалі ніколи нічого про це не чула, і ми, насправді, не цінуємо те, що маємо", – підкреслив Галаневич.

Дійство тривало 1,5 години. Глядачі були дуже задоволеними, зазначили, що місце підійшло для концерту. Водночас організатори назвали перформанс у пустелі ексклюзивом і повторювати його не планують.

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