Почему эксминистрам объявили подозрения из-за Харьковских соглашений только сейчас: объяснение политолога

Двум бывшим министрам Украины времен Януковича объявили о подозрении в государственной измене из-за подготовки Харьковских соглашений.

Пока фигуранты находятся за границей, поэтому подозрения им объявили заочно. Политолог и юрист Андрей Вигиринский предположил, почему это резонансное дело так долго тянулось. Об этом он сказал 24 канала.

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По его словам, с политической точки зрения, сейчас понятно, что сам факт пребывания Черноморского флота иностранной страны на территории АР Крым, ставших предпосылкой для аннексии, уже можно оценивать как преступные и вредные для государственного суверенитета.

Однако с юридической точки зрения можно объяснить, почему так долго не принималось решение о сообщении о подозрении.

Мое субъективное юридическое убеждение, что все дело в неоднозначности судебных перспектив такого производства,

– объяснил Вигиринский.

Кроме того, Черноморский флот России находился в стране и до момента ратификации Харьковских соглашений. Этому предшествовал целый ряд межгосударственных соглашений и в 1997, и в 1993 году.

" По логике , нужно привлекать к ответственности всех тех лиц, которые ратифицировали соглашения, начиная с 1993 по 2010 год", - добавил юрист.

В чем подозревают эксминистров

Следствие считает, что в апреле 2010 года подозреваемые в сговоре с группой лиц, в том числе с тамошними президентом и премьером Украины, действовали в ущерб суверенитету и территориальной целостности страны. Также под угрозой оказалась обороноспособность и безопасность Украины, в том числе экономическая.

Хотя в публикации прессслужбы Генпрокуратуры не упоминаются фамилии бывших министров Украины, предположительно говорится о Константине Грищенко, который был главой украинского МИД и Александра Лавриновича, возглавлявшего Минюст в апреле 2010 года.

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Что следует помнить о Харьковских соглашениях

Это соглашение Украины и России в 2010 году, согласно которому россияне получили право держать свои войска в Крыму до 2042 года.

Правоохранители убеждены, что их подписание привело к увеличению количества военных и спецслужб России в Крыму. Что в свою очередь повлекло за собой оккупацию россией украинского полуострова в 2014 году.

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