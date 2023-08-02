Решение было принято 2 августа Печерским судом Киева. Буквально 26 июля 2023 года экснардепу сообщили о подозрении в государственной измене .
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Что известно о решении суда по Рабиновичу
1 августа Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований и избрал бывшему народному депутату от фракции ОПЗЖ Вадиму Рабиновичу меру пресечения в виде содержания под стражей,
– заявили в Государственном бюро расследований.
Следует заметить, что Рабиновича арестовали заочно, ведь в Украине Рабиновича нет.