Рішення ухвалив 2 серпня Печерський суд Києва. Буквально 26 липня 2023 року екснардепу повідомили про підозру в державній зраді.
Дивіться також Рабіновича підозрюють у держзраді: де він зараз та чи можна його затримати
Що відомо про рішення суду щодо Рабіновича
1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою,
– заявили в Державному бюро розслідувань.
Варто зауважити, що Рабіновича заарештували заочно, адже в Україні його немає.
Буквально 27 липня речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян пояснювала, що вони планують оголосити в розшук Рабіновича. Адже підозру у державній зраді йому скерували до країни, у якій він наразі перебуває.
"Слідство скерувало запит про міжнародну правову допомогу до держави Ізраїль. Тобто ми знаємо, що він перебуває на території саме цієї країни", – пояснювала Тетяна Сапьян.
Дивіться також Кримінальне минуле та поїздки до Кремля: біографія Рабіновича, якого підозрюють в держзраді
Справа Рабіновича: коротко
- 26 липня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в державній зраді колишньому народному депутату від забороненої партії ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу.
- За даними слідства, Рабінович поширював серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію. У своїх інтерв'ю він вдавався до маніпулятивних висловлювань, які шкодили суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України.
- Слідчі пояснили, що діяльність Рабіновича допомагала Росії досягати військово-політичних цілей та ідеологічно допомагало Кремлю проводити підривну діяльність проти України.