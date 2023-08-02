Рішення ухвалив 2 серпня Печерський суд Києва. Буквально 26 липня 2023 року екснардепу повідомили про підозру в державній зраді.

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Що відомо про рішення суду щодо Рабіновича

1 серпня Печерський суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань та обрав колишньому народному депутату від фракції ОПЗЖ Вадиму Рабіновичу запобіжний захід у вигляду тримання під вартою,

– заявили в Державному бюро розслідувань.

Варто зауважити, що Рабіновича заарештували заочно, адже в Україні його немає.

Буквально 27 липня речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян пояснювала, що вони планують оголосити в розшук Рабіновича. Адже підозру у державній зраді йому скерували до країни, у якій він наразі перебуває.

"Слідство скерувало запит про міжнародну правову допомогу до держави Ізраїль. Тобто ми знаємо, що він перебуває на території саме цієї країни", – пояснювала Тетяна Сапьян.

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Справа Рабіновича: коротко