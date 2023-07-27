Про це в ефірі національного марафону розповіла речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян. Вона наголосила, що згодом Вадима Рабіновича планують оголосити в розшук, передає 24 Канал.
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Що буде з Рабиновичем далі
Сапьян зазначила, що на початку повномасштабної війни Рабінович залишив країну. Тому наразі правоохоронці скерували повідомлення про підозру у держзраді до країни, де нині перебуває екснардеп.
Слідство скерувало запит про міжнародну правову допомогу до держави Ізраїль. Тобто ми знаємо, що він перебуває на території саме цієї країни,
– зауважила вона.
Речниця також розповіла, що наступними етапами досудового розслідування буде обрання запобіжного заходу. До того ж його планують безпосередньо оголосити в розшук.
"Коли ми говоримо про державну зраду і розповсюдження антиукраїнської пропагандистської інформації серед громадян, це діє і за кордоном, тому що він, як народний обранець, перебував у поїздках, де допомагав керівництву Росії (поширювати антиукраїнські наративи – 24 Канал)", – сказала Сапьян.
Вона також розповіла чому ДБР не оголосило про підозру Рабіновичу раніше. За її словами, до цього було проведено ряд експертиз, зокрема, і лінгвістичних. Тому коли правоохоронці отримали результати цих експертиз тоді вже оголосили про підозру.
Наостанок Сапьян зазначила, що досудове розслідування триматиме, а правоохоронці триматимуть громадян в курсі всіх деталей руху цієї справи.
Що відомо про справу Рабіновича
- Державне бюро розслідувань 26 липня повідомило про держзраду екснардепу з забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадиму Рабіновичу. Колишньому народному депутату інкримінували розповсюдження антиукраїнської пропаганди.
- Так, у своїх виступах екснардеп робив маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності нашої держави. Крім того, таким чином він допомагав російській владі.
- Коли справу Рабіновича доведуть у суді, йому загрожує до 15 років в'язниці. Варто зазначити, що у листопаді 2022 року його позбавили депутатського мандата.