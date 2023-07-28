Экс-руководителю Еленовской колонии, причастному к пыткам воинов ВСУ, сообщили о подозрении

СБУ сообщила о подозрении экс-руководителю оккупационной "Волновашской исправительной колонии", более известной как Еленовская колония. Он был причастен к пыткам более 100 воинов ВСУ.

Перед этим Служба безопасности собрала на бывшего руководителя колонии соответствующую доказательную базу. Согласно ей, злоумышленник причастен к массовым издевательствам над украинскими военнопленными в застенках российской тюрьмы.

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Палачами оказались местные жители

По данным СБУ, бывшим главой оккупационной колонии оказался местный житель, до 2014 года являвшийся начальником сектора по розыску в Горловском райотделе расформированной милиции Донецкой области. Когда его город захватили россияне, он решил остаться, а затем пошел на сотрудничество с местной оккупационной администрацией.

В начале же 2022 года мужчина стал руководителем созданной агрессором Еленовской колонии, где на этой должности пробыл до конца июля того же года.

После начала полномасштабного вторжения оккупантов и до конца июля 2022 года злоумышленник организовал пытки более 100 пленных бойцов ВСУ. Часто жестокое обращение с военнопленными начиналось сразу после их прибытия в место содержания.

Для пыток над потерпевшими их отводили в специально созданный на территории колонии "дисциплинарный изолятор". В его застенках к людям применяли различные виды физического насилия и оказывали психологическое давление, сопровождавшееся постоянными угрозами "медленного" убийства,

– сообщили в СБУ.

Как отметили в Офисе генпрокурора, целью этих действий было систематическое унижение и оскорбление пленных за их участие в сдерживании вооруженной агрессии против Украины. При этом в застенках жестокое обращение с военнопленными было систематическим.

К пыткам украинцев злоумышленник привлекал и своего подчиненного, "младшего инспектора отдела надзора и безопасности" оккупационной тюрьмы. Он "конвоировал" людей в так называемый "дисциплинарный изолятор", а на самом деле в застенки, и участвовал в пытках над военнопленными.

Этот подчиненный, как установило следствие, до своего "назначения" состоял в составе так называемой "службы исполнения наказаний" так называемой "ДНР" во временно оккупированной Горловке.

Злоумышленники пытаются скрываться от следствия

Подозрение получил не только бывший руководитель колонии, но и его подопечный, которые заняли должности в так называемом "Государственном бюджетном учреждении "Волновахская исправительная колония Государственной службы исполнения наказания Министерства юстиции ДНР".

На основании собранных доказательств за жестокое обращение с военнопленными, совершенное по предварительному сговору группой лиц, следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора сообщили им о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

часть 2 статьи 28,

частью 1 статьи 438.

За это обоих фигурантов дела могут упечь за решетку на 12 лет.

Поскольку оба злоумышленника скрываются от правосудия на временно оккупированной территории на востоке Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности,

– подчеркнули в СБУ.

Так, в Офисе генпрокурора отметили, что решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск и обращении в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования.